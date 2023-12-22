Пьяная женщина из Колпино покусала пасынка

Злую мачеху задержали и арестовали до 23 марта.

Колпинский районный суд Петербурга отправил под стражу женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения покусала сына своего сожителя. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Подозреваемую обвиняют по статье "истязания". Следствие считает, что 22 января выпившая женщина избила сына своего друга. Сообщается, что жительница Колпино укусила ребенка за висок и грозилась навредить мальчику.

Спустя два дня злую мачеху задержали. Накануне, 25 января, ее арестовали на два месяца.

На почве длительно сложившихся личных неприязненных отношений с сыном своего сожителя – несовершеннолетним В., неоднократно, не менее двух раз, применяла в отношении несовершеннолетнего физическую силу и насилие путем систематического нанесения последнему насильственных действий в виде сдавливания своими руками шеи. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Женщина признала свою вину. Ее отправили в следственный изолятор до 23 марта.

Подробности случившегося уточняются. Расследование продолжается.

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