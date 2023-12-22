В Петербурге молодую мать подозревают в убийстве 9-месячной дочери

Полицейскими 22 января была задержана мать девочки, 23-летняя уроженка Петербурга.

В Парголово по подозрению в убийстве своей девятимесячной дочери задержана 21-летняя петербурженка. Подробности стали известны Piter.tv.

В полицию 20 января от медиков поступило сообщение о трупе девятимесячной девочки в квартире доме по Тихоокеанской улице. Её смерть наступила в результате механической асфиксии. Следователями 22 января было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Полицейскими 22 января была задержана мать девочки, 23-летняя уроженка Петербурга. Она была полностью изобличена и дала признательные показания в вышеуказанном преступлении.

Недавно в Петербурге задержали подозреваемого в убийстве 18-летней давности. По версии следствия, мужчина пошел на убийство из-за личной неприязни к погибшему.

Фото: Piter.tv