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В Петербурге молодую мать подозревают в убийстве 9-месячной дочери
Сегодня, 8:10
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге молодую мать подозревают в убийстве 9-месячной дочери

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Полицейскими 22 января была задержана мать девочки, 23-летняя уроженка Петербурга.

В Парголово по подозрению в убийстве своей девятимесячной дочери задержана 21-летняя петербурженка. Подробности стали известны Piter.tv.

В полицию 20 января от медиков поступило сообщение о трупе девятимесячной девочки в квартире доме по Тихоокеанской улице. Её смерть наступила в результате механической асфиксии. Следователями 22 января было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Полицейскими 22 января была задержана мать девочки, 23-летняя уроженка Петербурга. Она была полностью изобличена и дала признательные показания в вышеуказанном преступлении.

Недавно в Петербурге задержали подозреваемого в убийстве 18-летней давности. По версии следствия, мужчина пошел на убийство из-за личной неприязни к погибшему.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, парголово, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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