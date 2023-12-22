В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве 18-летней давности

В 2006 году в Выборге убили местного жителя. Его тело нашли в машине.

В Петербурге задержали мужчину, который подозревается в убийстве 18-летней давности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Преступление произошло в 2006 году. В Выборге в салоне автомобиля нашли труп с ранением в области сердца. Бездыханный мужчина скончался около АЗС. Стражи порядка завели уголовное дело, но раскрыть по горячим следам его не смогли.

В январе 2024 года следователи установили личность подозреваемого. Им оказался безработный житель Рязанской области.

По версии следствия, мужчина пошел на убийство из-за личной неприязни к погибшему.

В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее на Piter.tv: на Нарвском водохранилище нашли замерзший труп 16-летнего подростка.

Фото: Piter.tv