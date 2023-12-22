На Нарвском водохранилище нашли замерзший труп 16-летнего подростка

Он ушел из дома и не вернулся ещё 16 декабря 2023 года.

В Кингисеппском районе Ленобласти нашли труп 16-летнего подростка, который ушел из дома и не вернулся 16 декабря 2023 года. Тело нашли вмерзшим в лёд. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 18 декабря обратилась мать подростка и сообщила, что её 16-летний сын вечером 16 декабря ушел из дома и больше не возвращался. Ранее уходил, состоит на учете в ОДН. Следователями 20 декабря 2023 года было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Днём 21 января 2024 года от мужчины поступило сообщение о том, что в Ивангороде, в 3,5 км от берега обнаружен труп молодого человека. Выездом установлено, что в 3,7 км от базы охотников и рыболовов "Юникс" (находится на берегу Нарвского водохранилища) на открытом участке местности, вмерзшим в лед обнаружен труп разыскиваемого подростка.

Труп направлен в морг Кингисеппа для установления причины смерти.

Ранее девушка замёрзла насмерть в поле по дороге в Мурино.

Фото: unsplash (носит иллюстративный характер)