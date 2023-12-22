Девушка замёрзла насмерть в поле по дороге в Мурино

Вместе с молодым человеком они хотели сократить путь до дома

У деревни Лаврики во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружено тело девушки с признаками обморожения. По предварительным данным, вместе с молодым человеком она пыталась сократить путь до дома.

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", труп 22-летней уроженки Дагестана нашли накануне утром, 20 января, в поле возле деревни Лаврики. Сама девушка, как оказалось, проживала в Мурино вместе со своим другом.

Известно, что ночью пара решила пройтись пешком от гостей из Нового Девяткино до Мурино. По словам молодого человека, они решили сократить путь через поле, но заблудились. Через пару часов девушке стало плохо. Уточняется, что скорая помощь была вызвана.

При этом, пока не совсем понятно, почему молодой человек оставил девушку одну в поле. Кроме того, на теле погибшей имеются признаки не только обморожения, но и ссадины на кистях рук. По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Pxhere