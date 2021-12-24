Пенсионерка замёрзла насмерть в контейнерном боксе на Хасанской

Они жили там с дочерью, так как собственную квартиру они завалили бытовым мусором.

В Красногвардейском районе Петербурга 70-летняя пожилая женщина замёрзла насмерть в контейнерном боксе на Хасанской улице. Об этом стало известно Piter.tv.

Частные контейнерные боксы для хранения вещей расположены за территорией автобусного парка на Хасанской улице. Там пожилая женщина жила со своей совершеннолетней дочерью с апреля 2023 года. С наступлением холодов пенсионерка начала постоянно болеть, чувствовала себя плохо.

В понедельник дочь пенсионерки обратилась к работникам автопарка, чтобы те помогли вызвать скорую помощь матери. Медики установили, что пожилая женщина умерла от обморожения, так как бокс не отапливался.

Как позже выяснили полицейские, у матери с дочерью есть в собственности отдельная двухкомнатная квартира на Индустриальном проспекте. Однако пенсионерка и ее дочь приносили в квартиру на протяжении длительного времени различный бытовой мусор, тем самым захламили полностью все комнаты. Из-за этого они арендовали бокс и переехали в него жить. В боксе они также складировали мусор.

В сентябре судебные приставы Петербурга спасли 12 истощённых кошек из захламлённой квартиры.

Фото: Piter.tv