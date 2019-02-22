Судебные приставы Петербурга спасли около 15 истощённых кошек из захламлённой квартиры

Для того, чтобы поймать одичавших четвероногих и доставить их в приют, потребовалось примерно 5 часов.

Спустя 5 лет судебные приставы Северной столицы смогли спасти более десятка кошек из заточения в квартире-свалке на Авангардной улице. Хозяйка не жила с питомцами, но регулярно привозила мусор и новых кошек, не обеспечивая их едой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП по Петербургу.

Квартира размещается на первом этаже. Там развелись тараканы и мухи, стоял трупный запах. Соседи давно забили тревогу и годами искали помощи у различных инстанций. Хозяйка помещения уклонилась от исполнения окончательного решения суда об освобождении помещения от животных и о проведении дезинфекции. После этого к делу была привлечена благотворительная организация "ХелпДогМини". При содействии прокуратуры и фонда Красносельского района была проведена десананция квартиры.

Для того, чтобы поймать одичавших четвероногих и доставить их в приют, потребовалось примерно 5 часов. В спасении принимали участие судебные приставы, жильцы дома и волонтёры.

Новых хозяев на данный момент ищут около 15 котов. Хозяйке временно запретили покидать страну и назначили ей исполнительный сбор в размере 5 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские приставы оштрафовали московский банк, сообщивший о задолженности учительницы физкультуры её работодателю.

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