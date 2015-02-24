Петербургские приставы оштрафовали московский банк, сообщивший о задолженности учительницы физкультуры её работодателю

В ходе расследования было установлено, что у банковских служащих не было письменного согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия, поэтому действия столичной организации были признаны незаконными.

Приставы Петербурга назначили административный штраф в размере 50 тыс. рублей московскому банку, который передал сведения о наличии задолженности у жительницы Северной столицы, работающей учительницей физкультуры. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП РФ по городу.



Женщина подала на кредитное учреждение жалобу и рассказала, что сотрудники банка осуществляют личные встречи с её работодателем и разглашают ему сведения о задолженности. В 2019 году петербурженка оформила кредит, обязательства по которому всё ещё не исполнены. При оформлении договора педагог дала согласие на взаимодействие с третьим лицом, её матерью, и оставила контактный телефон директора школы. Взаимодействие банка с доверенным лицом не принесло результата, после чего в школу начали поступать звонки от сотрудников с требованием организовать встречу с учительницей. Позже представители банка 2 раза явились лично к директору и разгласили сведения о женщине и просроченной задолженности, что является административным правонарушением.

В ходе расследования было установлено, что у банковских служащих не было письменного согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия, поэтому действия столичной организации были признаны незаконными. Составлен протокол об административном правонарушении по статье "Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц". Назначенный штраф оплачен банком в полном объеме.

Ранее мы сообщили о том, что с января нетрезвые водители в Петербурге получили штрафов почти на 27 млн рублей.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу