С января нетрезвые водители в Петербурге получили штрафов почти на 27 млн рублей

В ГУФССП по городу отметили, что число исполнительных производств за пьяную езду уменьшилось почти на 9% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

За первые 7 месяцев текущего года нетрезвым водителям в Северной столице выписали штрафов на 26,8 млн рублей. В отношении 1534 горожан поступили штрафы для принудительного исполнения. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по городу.

В ведомстве отметили, что число исполнительных производств за пьяную езду уменьшилось почти на 9% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Наиболее часто за вождение в пьяном виде наказывают жителей Колпинского, Выборгского, Кировского, Красносельского и Невского районов Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что приставы в Петербурге арестовали почти 500 машин с начала года за долги.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу