Приставы в Петербурге арестовали почти 500 машин с начала года за долги

С водителей-должников взыскали свыше 14 млн рублей.

С января 2023 года приставы в Петербурге арестовали почти 500 автомобилей водителей-должников. Об этом информирует ГУФССП РФ по городу.

Всего с автомобилистов с долгами было взыскано свыше 14 млн рублей: более 600 тыс. в пользу несовершеннолетних и более 700 тыс. долгов по штрафам ГИБДД.

Кроме того, за первые 3 месяца года к административной ответственности за создание препятствия законной деятельности судебных приставов было привлечено 25 водителей. С целью исполнения решения арестовали 800 ТС должников.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские дольщики в 2023 году получили около 144 миллионов рублей неустойки.

Фото: ГУФССП России по Петербургу