Дорожный конфликт с водителем большегруза в Буграх стал уголовным делом

Полиция возбудила уголовное дело по факту дорожного конфликта во Всеволожском районе. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Ситуация произошла ещё 15 декабря в посёлке Бугры возле дома №23 по Гаражному проспекту. В полицию с заявлением обратился 30-летний водитель "Фольксваген Поло", который сообщил, что между ним и шофёром грузового автомобиля "Шахман" случился конфликт. Мужчины не смогли договориться, кто должен был первым проехать по дороге.
Как утверждает в социальных сетях сам пострадавший, водитель большегруза угрожал ему железной палкой и совершил несколько ударов по лицу. Позже автомобилист обратился в медучреждение и написал заявление в полицию.
Отметим, что делом заинтересовались в Следственном комитете. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения жителя Ленинградской области. В настоящее время оно заведено по статье "хулиганство", проводится расследование.
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Фото: Piter.TV
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