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Дорожный конфликт с водителем большегруза в Буграх стал уголовным делом
Сегодня, 19:17
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Дорожный конфликт с водителем большегруза в Буграх стал уголовным делом

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Мужчины не могли решить, кто должен проехать первым — в ход пошли кулаки

Полиция возбудила уголовное дело по факту дорожного конфликта во Всеволожском районе. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Ситуация произошла ещё 15 декабря в посёлке Бугры возле дома №23 по Гаражному проспекту. В полицию с заявлением обратился 30-летний водитель "Фольксваген Поло", который сообщил, что между ним и шофёром грузового автомобиля "Шахман" случился конфликт. Мужчины не смогли договориться, кто должен был первым проехать по дороге. 

Как утверждает в социальных сетях сам пострадавший, водитель большегруза угрожал ему железной палкой и совершил несколько ударов по лицу. Позже автомобилист обратился в медучреждение и написал заявление в полицию.

Отметим, что делом заинтересовались в Следственном комитете. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения жителя Ленинградской области. В настоящее время оно заведено по статье "хулиганство", проводится расследование.

Ранее в Тайцах произошло смертельное ДТП: водитель "Toyota" сбил пешехода.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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