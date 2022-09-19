Дорожный конфликт с водителем большегруза в Буграх стал уголовным делом

Мужчины не могли решить, кто должен проехать первым — в ход пошли кулаки

Полиция возбудила уголовное дело по факту дорожного конфликта во Всеволожском районе. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Ситуация произошла ещё 15 декабря в посёлке Бугры возле дома №23 по Гаражному проспекту. В полицию с заявлением обратился 30-летний водитель "Фольксваген Поло", который сообщил, что между ним и шофёром грузового автомобиля "Шахман" случился конфликт. Мужчины не смогли договориться, кто должен был первым проехать по дороге.

Как утверждает в социальных сетях сам пострадавший, водитель большегруза угрожал ему железной палкой и совершил несколько ударов по лицу. Позже автомобилист обратился в медучреждение и написал заявление в полицию.

Отметим, что делом заинтересовались в Следственном комитете. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения жителя Ленинградской области. В настоящее время оно заведено по статье "хулиганство", проводится расследование.

Ранее в Тайцах произошло смертельное ДТП: водитель "Toyota" сбил пешехода.



Фото: Piter.TV