Toyota насмерть сбила пешехода в Тайцах

Водитель был госпитализирован с сотрясением головного мозга, дисторсией шейного отдела позвоночника, ушибом и ссадинами правой кисти, в состоянии средней тяжести.

Утром в понедельник, 11 декабря, на пятом км дороги "Спецподъезд" в Тайцах случилось смертельное ДТП. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 34-летний местный житель за рулём Toyota Land Cruiser, двигался в направлении деревни Телези и наехал на двигавшегося по проезжей части пешехода 1994 года, который скончался на месте происшествия от полученных травм.

Водитель Toyota был госпитализирован с сотрясением головного мозга, дисторсией шейного отдела позвоночника, ушибом и ссадинами правой кисти, в состоянии средней тяжести. К административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался дважды. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что после проверки на дорогах Ломоносовского района Ленобласти составлено 66 протоколов.

Фото: Telegram / Петербургская полиция