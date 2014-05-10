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После проверки на дорогах Ломоносовского района Ленобласти составлено 66 протоколов
Сегодня, 16:08
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После проверки на дорогах Ломоносовского района Ленобласти составлено 66 протоколов

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В общей сложности было проверено около 150-ти авто.

Госавтоинспекция провела рейд на аварийно-опасных участках Ломоносовского района Ленинградской области. О результатах сообщила пресс-служба ведомства.

В общей сложности было проверено около 150-ти авто. В отношении недобросовестных водителей составлено 66 административных материалов. Большая часть из них не пристёгивались за рулём.  Кроме того, за нарушение ПДД получили штрафы и пешеходы. 

В общей сложности в период с января по октябрь в Ломоносовском районе зафиксирована 131 авария с пострадавшими. В результате ДТП скончался 21 человек.Ещё 186 получили травмы различной степени тяжести, среди них 21 ребенок. 

Ранее мы сообщили о том, что предприниматели-женщины получают поддержку в Ленобласти.

Фото: Пресс-служба управления  ГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Теги: гибдд, ленинградская область
Категории: Лента новостей,

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