После проверки на дорогах Ломоносовского района Ленобласти составлено 66 протоколов

В общей сложности было проверено около 150-ти авто.

Госавтоинспекция провела рейд на аварийно-опасных участках Ломоносовского района Ленинградской области. О результатах сообщила пресс-служба ведомства.

В общей сложности было проверено около 150-ти авто. В отношении недобросовестных водителей составлено 66 административных материалов. Большая часть из них не пристёгивались за рулём. Кроме того, за нарушение ПДД получили штрафы и пешеходы.

В общей сложности в период с января по октябрь в Ломоносовском районе зафиксирована 131 авария с пострадавшими. В результате ДТП скончался 21 человек.Ещё 186 получили травмы различной степени тяжести, среди них 21 ребенок.

Ранее мы сообщили о том, что предприниматели-женщины получают поддержку в Ленобласти.

Фото: Пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти