  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Предприниматели-женщины получают поддержку в Ленобласти
Сегодня, 13:59
176
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Предприниматели-женщины получают поддержку в Ленобласти

0 0

На данный момент представительницы прекрасного пола занимают около 40 % должностей на областных предприятиях.

С 2019 года в 47-ом регионе происходит активное развитие женского бизнеса женский бизнес. О системной работе вех прошедших лет рассказала пресс-служба областной администрации.

На данный момент женщины занимают около 40 % должностей на областных предприятиях. Чаще всего речь идёт о малом и среднем бизнесе.  

Кроме того, для бизнесвумен Ленобласти проходят множество мероприятий, в том числе, "Бизнес на шпильках". Женщины могут обсудить вопросы предпринимательства в Тихвинском районе.

Ранее мы сообщили о том, что губернатор Ленобласти оценил новый офис МФЦ в поселке имени Свердлова.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: ленинградская область, предпринимательство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии