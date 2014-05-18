Губернатор Ленобласти оценил новый офис МФЦ в поселке имени Свердлова

В отделе есть просторный зал ожидания, система информирования, комната матери и ребенка и даже детская.

Во Всеволожском районе Ленобласти в начале ноября открылся новый офис МФЦ. Во время рабочего визита в поселок имени Свердлова губернатор региона Александр Дрозденко оценил работу современного центра.

Здесь будет доступно 600 госуслуг. Звучит фантастически. Когда-то мы вводили первые несколько услуг, потом — сотню, сейчас уже — 600! Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

В отделе есть просторный зал ожидания, система информирования, комната матери и ребенка, детская комната, переговорная, конференц-зал и доступная среда для маломобильных жителей.

Для губернатора провели экскурсию по офису и рассказали о предоставляемых услугах. Глава МФЦ Ленинградской области Сергей Есипов рассказал, что это второй центр на территории муниципального образования. По мнению Есипова, в пространстве комфортно работать и получать госуслуги.

После осмотра нового офиса Александру Дрозденко вручили памятную медаль в честь 10-летия открытия первого МФЦ в Ленобласти.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти началась массовая диспансеризация по месту работы.

Фото: Телеграм / Админка Ленобласти