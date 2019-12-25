В Ленобласти началась массовая диспансеризация по месту работы

К акции уже присоединились медики Киришской стоматологии.

Сотрудники Киришской клинической межрайонной больницы проводят акцию "Добро на предприятие", которая подразумевает проведение массовой диспансеризации трудового населения в регионе. Об этом заявил председатель комитета по здравоохранению 47-ого региона Александр Жарков.

По словам главы ведомства, обследование будет проходить непосредственно на рабочих местах. Такая система поможет проверить здоровье тем, что не может выделить время на врачей во внерабочее время.

К акции уже присоединились медики Киришской стоматологии.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть вошла в двадцатку регионов по обращению с отходами.

Фото: Правительство Ленобласти