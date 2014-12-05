Ленобласть вошла в двадцатку регионов по обращению с отходами

При формировании топа было учено мнение граждан, полученное в результате соцопроса.

Ленинградская область вошла в топ-20 регионов РФ в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Список лучших формировался в рамках номинации "Регионы России" Зеленой премии — 2023" Российского экологического оператора (РЭО).

Каждый субъект участник оценивался по своевременности строительства и достаточности инфраструктуры, динамике показателей обработки и утилизации ТКО, дефициту мощностей по размещению мусора. Также при формировании топа было учено мнение граждан, полученное в результате соцопроса.

По словам генерального директора АО "УК по обращению с отходами в Ленобласти" Антона Бучнева, составители рейтинга не учли введение в эксплуатацию КПО "Кингисепп". Ещё один КПО "Рахья", начнут возводить в 2024-ом и завершат к 2025-ому году.

Ранее мы сообщили о том, что депутаты Ленобласти приняли бюджет на 2024 год.

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