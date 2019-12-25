Депутаты Ленобласти приняли бюджет на 2024 год

Проект бюджета был представлен зампредом правительства 47 региона - председателем комитета финансов Романом Марковым.

В понедельник, 4 декабря, депутаты Законодательного собрания Ленобласти приняли региональный бюджет на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов в трёх чтениях. Об этом информирует пресс-служба администрации региона.

Проект бюджета был представлен зампредом правительства 47 региона - председателем комитета финансов Романом Марковым. В ходе второго чтения депутаты предложили 57 поправок, семь из которых внёс губернатор Александр Дрозденко. Из них было принято 49 поправок.

Планируется, что доход регионального бюджета на 2024 году будут равны 215,7 млрд рублей, а расходы составят 222,6 млрд рублей. Бюджетный дефицит прогнозируется на уровне 6,9 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что восстановление прав дольщиков продолжается в Ленобласти.

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области