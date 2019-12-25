Восстановление прав дольщиков продолжается в Ленобласти

Ситуацию с недобросовестным застройщиком урегулирует государство, причём 90% средств на это выделит областной бюджет.

Обманутым дольщикам в 47-ом регионе продолжат оказывать поддержку. Об этом заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, отвечая на вопрос одного из жителей во время прямой линии 4 декабря.

Руководитель отметил, что ситуацию с недобросовестным застройщиком урегулирует государство, причём 90% средств на это выделит областной бюджет. Объект либо достроят, либо дольщикам выплатят компенсацию по рыночной оценке.

Кроме того, Дрозденко подчеркнул, что обманутым дольщикам в РФ на данный момент оказываются беспрецедентные меры поддержки на основании поручения президента.

Ранее мы сообщили о том, что регистрацию домашних животных введут в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти