Восстановление прав дольщиков продолжается в Ленобласти

Обманутым дольщикам в 47-ом регионе продолжат оказывать поддержку. Об этом заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, отвечая на вопрос одного из жителей во время прямой линии 4 декабря.
Руководитель отметил, что ситуацию с недобросовестным застройщиком урегулирует государство, причём 90% средств на это выделит областной бюджет. Объект либо достроят, либо дольщикам выплатят компенсацию по рыночной оценке.
Кроме того, Дрозденко подчеркнул, что обманутым дольщикам в РФ на данный момент оказываются беспрецедентные меры поддержки на основании поручения президента.
Ранее мы сообщили о том, что регистрацию домашних животных введут в Ленобласти.
Фото: Правительство Ленобласти
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