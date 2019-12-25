Регистрацию домашних животных введут в Ленобласти

Сейчас обязательному чипированию подлежат только собаки, а в случае остальных животных это лишь желательная мера.

Парламентарии ЗакСа Ленобласти утвердили новый законопроект, согласно которому в регионе введут обязательную регистрацию домашних животных. Инициативу рассмотрели в понедельник, 4 декабря.

Документ подразумевает введение и других новых правил обращения с домашними животными. Конкретно регистрация должна будет состояться по достижении питомцем трёх месяцев. В процедуру входят фотографирование и чипирование.

Сейчас обязательному чипированию подлежат только собаки, а в случае остальных животных это лишь желательная мера. Авторы инициативы полагают, что их предложение поможет снизить число бездомных жильных в городе и быстрее найти "потеряшек".

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти началась акция "Сытый Новый год".

Фото: Pxhere