Регистрацию домашних животных введут в Ленобласти

Парламентарии ЗакСа Ленобласти утвердили новый законопроект, согласно которому в регионе введут обязательную регистрацию домашних животных. Инициативу рассмотрели в понедельник, 4 декабря.
Документ подразумевает введение и других новых правил обращения с домашними животными. Конкретно регистрация должна будет состояться по достижении питомцем трёх месяцев. В процедуру входят фотографирование и чипирование.
Сейчас обязательному чипированию подлежат только собаки, а в случае остальных животных это лишь желательная мера. Авторы инициативы полагают, что их предложение поможет снизить число бездомных жильных в городе и быстрее найти "потеряшек".
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти началась акция "Сытый Новый год".
Фото: Pxhere
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