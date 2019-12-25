В Ленобласти началась акция "Сытый Новый год"

В рамках акции жители региона могут помочь бездомным животным.

В Ленинградской области стартовала благотворительная акция "Сытый Новый Год", которая предоставляет возможность всем желающим помочь бездомным животным. Об этом пишет Online47.

В рамках акции можно сдать корм для животных в любом из отделений МФЦ региона. Данная инициатива проводится уже третий год подряд и продлится с 1 до 20 декабря текущего года. За весь период проведения акции удалось собрать около четырех тонн кормов для животных.

Таким образом, каждый житель области может внести свой вклад в заботу о бездомных животных, просто предоставив им еду.

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Фото: Piter.TV