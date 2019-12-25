В Ленобласти началась акция "Сытый Новый год"

В Ленинградской области стартовала благотворительная акция "Сытый Новый Год", которая предоставляет возможность всем желающим помочь бездомным животным. Об этом пишет Online47.
В рамках акции можно сдать корм для животных в любом из отделений МФЦ региона. Данная инициатива проводится уже третий год подряд и продлится с 1 до 20 декабря текущего года. За весь период проведения акции удалось собрать около четырех тонн кормов для животных.
Таким образом, каждый житель области может внести свой вклад в заботу о бездомных животных, просто предоставив им еду.
Ранее сообщалось, что хозяину машины с запертым котом выписали семь штрафов за превышение скорости за сутки.
Фото: Piter.TV
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