Хозяину машины с запертым котом выписали семь штрафов за превышение скорости за сутки

В соцсетях утверждается, что владельца автомобиля забрали в психиатрическую клинику.

Хозяин автомобиля Mitsubishi Outlander, который оставил кота в салоне без еды и воды на 4 дня, получил семь штрафов за превышение скорости 30 октября. Об этом сообщил корреспондент телеканала "360".

Установлено, что авто с волгоградскими номерам неоднократно превышало скорость и получило неоплаченные штрафы от столичного ГИБДД. В соцсетях утверждается, что владельца автомобиля забрали в психиатрическую клинику: с тех пор кот находится внутри автомобиля. Спящее внутри животное заметили у ТЦ "Модный сезон" на Охотном Ряду.

Жители Москвы вызвали спасателей и полицейских, однако те отказались вытаскивать кота без разрешения владельца машины. Дальнейшая судьба животного неизвестна.

Ранее мы сообщили о том, что мать подростка, пострадавшего от ракетницы, прокомментировала ситуацию.

Фото: телеканал "360"