Мать подростка, пострадавшего от ракетницы, прокомментировала ситуацию

Петербургский подросток, который пострадал от ракетницы в ресторане фастфуда, был госпитализирован. Мать пострадавшего сообщила телеканалу "360", что, по её мнению виноват не только приятели её сына, но и он сам. Ракетницу дети купили на популярном маркетплейсе.
Женщина уточнила, что не собирается подавать заявление в полицию. Напомним, что инцидент произошёл в понедельник, 30 октября: подросток с друзьями сидели в ресторане фастфуда на углу Камышовой улицы и рассматривали ракетницу, котоорая внезапно сработала. Как выяснилось, она была не единственной, но второе орудие так и не нашли.
Сказал, что устройства было два. Одно принадлежало другу, он попросил купить такое же — купили напополам. Объяснил, что хотел выстрелить в небо, чтобы было красиво. Но в итоге красиво выстрелили в лицо.
собеседница телеканала "360"
Ранее мы сообщили о том, что неизвестный ранил в ногу посетителя бара в Гатчине.
Видео: Piter.TV
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