Мать подростка, пострадавшего от ракетницы, прокомментировала ситуацию

Женщина уточнила, что не собирается подавать заявление в полицию.

Петербургский подросток, который пострадал от ракетницы в ресторане фастфуда, был госпитализирован. Мать пострадавшего сообщила телеканалу "360", что, по её мнению виноват не только приятели её сына, но и он сам. Ракетницу дети купили на популярном маркетплейсе.

Женщина уточнила, что не собирается подавать заявление в полицию. Напомним, что инцидент произошёл в понедельник, 30 октября: подросток с друзьями сидели в ресторане фастфуда на углу Камышовой улицы и рассматривали ракетницу, котоорая внезапно сработала. Как выяснилось, она была не единственной, но второе орудие так и не нашли.

Сказал, что устройства было два. Одно принадлежало другу, он попросил купить такое же — купили напополам. Объяснил, что хотел выстрелить в небо, чтобы было красиво. Но в итоге красиво выстрелили в лицо. собеседница телеканала "360"

Ранее мы сообщили о том, что неизвестный ранил в ногу посетителя бара в Гатчине.

Видео: Piter.TV