В Петербурге школьник случайно выстрелил другу в лицо из сигнальной ракетницы

После этого подростки придумали историю про нападение неизвестных.

В Приморском районе Петербурга подростки выдумали историю про нападение неизвестных, чтобы их не отругали родители. Ситуация прояснилась после просмотра видео с камер наблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

Полиция накануне получила данные о нападении на детей. По словам пострадавшего подростка, на пересечении Богатырского и Камышовой неизвестный с ракетницей выстрелил ему в лицо. Мальчик был госпитализирован с ожогом роговицы.

На деле оказалось, что история была выдумана, чтобы "родители не ругали". На видео из общепита видно, как подростки дурачились, и в какой-то момент устройство "Сигнал охотника" сработало, и произошел выстрел подростку в лицо.

Ранее мы показывали видео с нетрезвым петербуржцем, пригрозившим муляжом гранаты в ветеринарной клинике.

Видео: Piter.TV