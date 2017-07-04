Появилось видео с нетрезвым петербуржцем, пригрозившим муляжом гранаты в ветеринарной клинике

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Невском районе Петербурга 29 октября 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в ветеринарную клинику на улице Дыбенко с предметом в руках, похожим на гранату "Ф-1". Момент попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Спустя час сотрудники полиции по "горячим следам" задержали злоумышленника. На него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Макет гранаты "Ф-1" был изъят. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге неизвестный кинул гранату в окно квартиры.

Видео: Piter.TV