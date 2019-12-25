В Петербурге неизвестный кинул гранату в окно квартиры

В Приморском районе Петербурга неизвестный кинул гранату в окно квартиры. Об этом стало известно Piter.tv.
Инцидент произошел вечером 30 августа в доме на Земском переулке. Гранату бросили в двухкомнатную квартиру, расположенную на первом этаже Прибывшие на место полицейские обнаружили, что это был муляж гранаты, к которому была прикреплена записка: "Еще жалоба – и будет настоящий бах!".
Из двух квартир эвакуировали четырех человек. Муляж гранаты и записку изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 5 млн рублей.
Фото: Piter.tv
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