В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 5 млн рублей

Жительнице Приморского района звонили якобы сотрудники Центробанка.

В Петербурге 70-летня пенсионерка отдала мошенникам 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Северной столице и Ленобласти.

Отмечается, что в период с 27 июля по 10 августа жительнице Приморского района звонили якобы сотрудники Центробанка. Аферисты смогли убедить пенсионерку в том, что ее деньги находятся в опасности. Та перевела им 5 млн рублей, взятых в кредит под залог квартиры. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников пока не нашли.

Ранее мы сообщали, что прокуратура Петербурга защитила права обманутой пенсионерки.

Фото: Piter.tv