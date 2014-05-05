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В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 5 млн рублей
Сегодня, 13:29
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В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 5 млн рублей

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Жительнице Приморского района звонили якобы сотрудники Центробанка.

В Петербурге 70-летня пенсионерка отдала мошенникам 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Северной столице и Ленобласти.

Отмечается, что в период с 27 июля по 10 августа жительнице Приморского района звонили якобы сотрудники Центробанка. Аферисты смогли убедить пенсионерку в том, что ее деньги находятся в опасности. Та перевела им 5 млн рублей, взятых в кредит под залог квартиры. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников пока не нашли.

Ранее мы сообщали, что прокуратура Петербурга защитила права обманутой пенсионерки.

Фото: Piter.tv

Теги: деньги, мошенники, пенсионерка, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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