Прокуратура Петербурга защитила права обманутой пенсионерки

Петербургская прокуратура занялась делом об обманутой мошенниками пенсионерке. Обвиняемый выманил у нее больше 100 тысяч рублей.

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного часть 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество

По данным ведомства, в мае этого года обвиняемый убедил потерпевшую заплатить сумму в размере 128 тысяч рублей в целях откупа из-за ДТП, совершенное якобы дочерью пенсионерки.

В ходе предварительного следствия обвиняемым возмещен ущерб в полном объеме. Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Москве перед судом предстанут мошенники, обманувшие пенсионерку.

Фото: Piter.TV