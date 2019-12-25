Прокуратура Петербурга защитила права обманутой пенсионерки

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного часть 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество
По данным ведомства, в мае этого года обвиняемый убедил потерпевшую заплатить сумму в размере 128 тысяч рублей в целях откупа из-за ДТП, совершенное якобы дочерью пенсионерки.
В ходе предварительного следствия обвиняемым возмещен ущерб в полном объеме. Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что в Москве перед судом предстанут мошенники, обманувшие пенсионерку.
Фото: Piter.TV
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