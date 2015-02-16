В Москве перед судом предстанут мошенники, обманувшие пенсионерку

Перед судом предстанут 36-летняя женщина и 44-летний мужчина, который в настоящее время подозреваются по 3 статьи 159 Уголовного кодекса России за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Соответствующее заявление сделали представители региональной пресс-службы прокуратуры по Москве. Специалисты пояснили, что участники криминальной схемы вместе сообщниками позвонили 77-летней пенсионерке, представившись медицинскими работниками. Они предоставили женщине ложную информацию о якобы обнаруженном у нее заболевании крови.

Злоумышленники предложили женщине приобрести за 480 тысяч рублей лекарственные препараты, которые необходимы для лечения. Получив согласие, обвиняемый приобрел витамины, которые разложил в таблетницу и передал своей соучастнице. пресс-служба прокуратура Москвы

В надзорном ведомстве полагают, что обвиняемая одела медицинский халат и маску, затем вошла в квартиру потерпевшей по улице Руднева. Затем женщина попросила передала ей таблетницу, забрала у женщины денежные средства и скрылась места преступления скрылась.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы