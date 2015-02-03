Прокуратура Ленобласти занимается смертельным ДТП с участием автобуса на "Нарва"

Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП с участием пассажирского автобуса.

Заместитель прокурора Ленинградской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины 1972 года рождения, обвиняемого по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, осенью прошлого года обвиняемый управлял автомобилем с превышением скорости и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автобусом на трассе "Нарва".

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автобуса от полученных травм скончался на месте ДТП, водителю автобуса и еще одному пассажиру причинён тяжкий вред здоровью.

В настоящее время уголовное дело направлено в Кингисеппский городской суд Ленинградской области для его рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что на трассе "Кола" в Ленобласти массовое ДТП вызвало пробку.

Фото: Piter.TV