Пьяный петербуржец пришел в ветклинику с муляжом гранаты

В отношении мужчины составлен протокол по ст. 20.1 ч.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

В Невском районе Петербурга пьяный мужчина зашел в ветеринарную клинику с предметом, похожим на гранату. Это оказался муляж, стало известно Piter.tv.

Вечером 29 октября в полицию обратился администратор ветеринарной клиники, расположенной на проспекте Большевиков. По словам администратора, к ним пришёл неизвестный мужчина, который продемонстрировал предмет, похожий на гранату "Ф-1".

Прибывшими полицейскими оперативно был задержан 37-летний петербуржец, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. У него изъяли макет гранаты "Ф-1", взрывчатых веществ и средств взрывания не обнаружено.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В отношении мужчины составлен протокол по ст. 20.1 ч.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

Летом в Петербурге неизвестный кинул гранату в окно квартиры.

Фото: unsplash