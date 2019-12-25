Взрывоопасная находка: полиция изъяла гранату у жителя Запорожья

По его словам, гранату с запалом ему передали 12 лет назад знакомые.

Взрывоопасный предмет нашли в одном из частных домов в Запорожье. Ручную осколочную гранату с запалом изъяли сотрудники уголовного розыска УМВД РФ "Мелитопольское". Владельцем боеприпаса оказался 44-летний местный житель, который никогда не привлекался к уголовной ответственности.

Во время осмотра дома в одной из комнат полицейские обнаружили гранату, которая хранилась в картонной коробке. Экспертиза подтвердила, что снаряд предназначен для дистанционного подрыва и пригоден к использованию.

Владелец утверждает, что предмет ему передали знакомые 12 лет назад и с тех пор он находился в доме. Даже "спокойное" хранение, отмечают в МВД, опасно для жизни и здоровья людей и может в любой момент привести к трагическим последствиям.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 222.1 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Нарушителю грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

В МВД напомнили, что добровольная сдача оружия, взрывчатки и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности. Сотрудники ведут регулярную работу по этому профилю.

Фото: MAX / пресс-служба МВД России