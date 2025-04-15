В квартире в Саранске выявлена подпольная оружейная мастерская, где стрелковый тир был обустроен в санузл

В жилой квартире на территории города Саранска российскими правоохранительными органами выявлена подпольная оружейная мастерская. Соответствующее заявление сделали сотрудники прес-службы МВД через социальные сети. Оперативники пояснили, что стрелковый тир был обустроен в санузле. Организатором незаконной деятельности в помещении стал 52-летний местный житель. Он является бывшим продавцом одного из охотничьих магазинов. В туалетной комнате он оборудовал мини-тир с пулеулавливателем и прибором для измерения скорости полёта пули.

Известно, что в поле зрения полиции россиянин оказался в конце 2025 года. В то время он сбыл знакомому переделанную пневматическую винтовку. Экспертиза показала, что конструктивные изменения увеличили её поражающие свойства в восемь раз. Незаконная сделка была задокументирована, а подозреваемый в незаконном изготовлении пневматического оружия задержан. Сотрудники МВД провели обыски по 14 адресам родственников и знакомых фигуранта расследования. Удалось изъять свыше 20 единиц оружия с признаками переделки, а также инструменты, комплектующие, пули, баллоны с воздухом и пять оптических прицелов. Сейчас в отношении мужчины ведется уголовное дело по части 7 статьи 222 и части 4 статьи 223 УК РФ. Сейчас местный житель находится под подпиской о невыезде.

