В Петербурге будут судить похитителя банковской карты

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), сообщили в надзорном ведомстве 24 апреля.

По версии следствия, в марте фигурант нашел на улице чужую банковскую карту и направился в магазин, чтобы проверить наличие денег на ней. У мужчины получилось оплатить продукты. Позже этой же картой он расплачивался в других торговых объектах, всего было похищено 5 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом предстанет рецидивист, обокравший офис в Шушарах на 2,7 млн рублей. На накопления обвиняемого наложен арест.

