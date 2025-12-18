Перед судом предстанет рецидивист, обокравший офис в Шушарах на 2,7 млн рублей

Прокуратура Пушкинского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего рецидивиста. Ему вменяют п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Как сообщили в надзорном ведомстве, в сентябре прошлого года фигурант совместно с соучастником проник через окно в помещение организации в Шушарах. Они похитили сейф, в котором находились денежные средства и ноутбук. Общий размер ущерба составил более 2,7 млн рублей. Сумму злоумышленники поделили между собой, а устройство выбросили.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. На накопления обвиняемого наложен арест.

Ранее мы рассказывали о том, что школьница помогла мошенникам в обмане подростка из Лисьего Носа на 6,4 млн рублей.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга