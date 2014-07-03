Петербуржцам рассказали о творческом пути Сергея Прокофьева

23 апреля 1891 года родился Сергей Сергеевич Прокофьев — выдающийся композитор, пианист, дирижёр и шахматист, ставший одной из ключевых фигур в мировой классической музыке XX века.

Прокофьев родился в селе Сонцовка Екатеринославской губернии в музыкальной семье. Его отец воспринимал музыку как часть культурного наследия, а мать активно играла на фортепиано и прививала сыну любовь к классике — произведениям Бетховена и Шопена. Уже в четыре года у мальчика проявились незаурядные музыкальные способности: в шесть лет он написал своё первое произведение, а в девять создал оперу "Великан", вдохновившись "Фаустом" и "Князем Игорем".

В 1904 году Прокофьев поступил в Петербургскую консерваторию, где учился у таких выдающихся педагогов, как Николай Римский-Корсаков, Анатолий Лядов и Анна Есипова. В 1909 году он окончил консерваторию как композитор, а в 1914 — как пианист, получив золотую медаль и премию имени Рубинштейна. В этот период началось его творческое соперничество с Игорем Стравинским.

Известность Прокофьеву принесли и его концертные выступления, в том числе в зале Павловского вокзала. Однако премьера Второго фортепианного концерта в 1913 году вызвала неоднозначную реакцию публики: критики называли композитора "фортепианным кубистом и футуристом".

В конце 1917 года Прокофьев покинул Россию, сначала отправившись в США, затем в Японию и Европу. Он сотрудничал с Сергеем Дягилевым и поддерживал связь с композитором Мясковским. В 1936 году он окончательно вернулся в СССР, где создал такие знаковые произведения, как балет "Золушка", Пятая симфония и опера "Война и мир".

В 1948 году творчество Прокофьева подверглось критике в рамках постановления ЦК ВКП(б), однако уже через год ограничения были сняты. В последние годы жизни, несмотря на ухудшающееся здоровье, он продолжал работать, создав ораторию "На страже мира", балет "Сказ о каменном цветке" и симфонию-концерт для виолончели с оркестром.

Сергей Прокофьев скончался 5 марта 1953 года от гипертонического криза. Его смерть осталась почти незамеченной на фоне кончины Иосифа Сталина, что осложнило организацию прощания с великим композитором.

Фото: Pxhere