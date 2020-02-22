В Петербурге празднуют 135-летие со дня рождения Сергея Прокофьева

Сегодня, 23 апреля, исполняется 135 лет со дня рождения выдающегося композитора Сергея Прокофьева. В честь этой знаменательной даты к жителям Петербурга обратился губернатор Александр Беглов.

В своем обращении глава города подчеркнул, что новаторский гений Прокофьева оказал колоссальное влияние на развитие мировой музыки XX века. Именно в Петербурге, во время обучения в консерватории, сформировался его уникальный стиль, принесший ему широкую известность.

Губернатор отметил особый период в биографии композитора — возвращение на Родину после эмиграции. Это время стало самым плодотворным в его творчестве: В эти годы были созданы легендарный балет "Ромео и Джульетта" и патриотическая кантата к фильму "Александр Невский". В суровые годы Великой Отечественной войны Прокофьев написал монументальную оперу "Война и мир".

В честь юбилея в городе проходит масштабный фестиваль "Прокофьев – наш". Основная программа развернулась в Мариинском театре, однако концерты и лекции также состоятся в ведущих культурных институтах: Академической капелле, Большом зале филармонии, на Новой сцене Александринского театра и в других знаковых местах.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)