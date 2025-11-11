Труппа Александринского театра представит новые спектакли на Больших гастролях в Москве

С 17 по 30 апреля труппа Александринского театра отправится в Москву, чтобы представить столичной публике свои новые постановки в рамках Больших гастролей. Как сообщает ТАСС, спектакли пройдут на сценах ведущих театров: МХТ имени Чехова и Театра имени Моссовета. Зрители увидят спектакль художественного руководителя Александринки Валерия Фокина "Мейерхольд. Чужой театр".

Программа выступлений на площадках МХТ имени Чехова будет разделена: на Малой сцене покажут "Человека из Дублина" (режиссер Андрей Калинин) и "Мой друг Лапшин" (режиссер Елена Павлова). На Основной сцене состоятся премьеры спектакля Никиты Кобелева "На дне" и постановки Константина Богомолова "Мать. Горькая пьеса".

Гастрольная афиша также включает насыщенную просветительскую программу. В течение всего турне, с 17 по 30 апреля, запланированы творческие встречи, лекции и презентация альбома "Пространство Валерия Фокина".

Ранее петербуржцам рассказали, как формируются театральные династии города.

