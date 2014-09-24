Петербуржцам рассказали, как формируются театральные династии города

Профессиональные театральные школы Северной столицы формировались десятилетиями, передавая традиции от мастеров к ученикам. За это время в городе возникло множество театральных династий, где дети артистов с ранних лет впитывают атмосферу сцены, наблюдая за репетициями и гастролями.

Одной из самых известных династий является семья Михаила Боярского. Его родители, Сергей Боярский и Екатерина Мелентьева, служили в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской. Михаил Боярский продолжил творческую династию, а его дочь Елизавета стала заслуженной артисткой России. Сын Сергея выбрал путь общественного и политического деятеля.

Преемственность прослеживается и в других семьях. Например, актёр и режиссёр Алексей Арефьев привил любовь к профессии своей дочери Анне, которая окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства и стала актрисой драматического театра и кино.

Дочь актёра Бруно Фрейндлиха, Алиса Фрейндлих, также продолжила семейную традицию. Её сценическая судьба связана с Театром имени Комиссаржевской, Театром имени Ленсовета и БДТ, где она служит с 1980-х годов. В этой же семейной линии — режиссёр Игорь Владимиров, почти сорок лет возглавлявший Театр имени Ленсовета, и его дочь Варвара Владимирова, также выбравшая актёрский путь.

Ещё один яркий пример — семья Толубеевых. Юрий Толубеев был ключевой фигурой БДТ послевоенного времени, его супруга Тамара Алёшина служила в Александринском театре, а сын Андрей после окончания ЛГИТМиКа пришёл в БДТ, где работал до конца жизни.

Как отмечается в материале, для детей из театральных семей профессия начинается задолго до получения диплома. Это особый ритм жизни с поздними возвращениями после спектаклей и разговорами о ролях за семейным столом. Со временем приходит понимание, что театр — это не только премьеры и аплодисменты, но и рутина, строгая дисциплина и зависимость от коллектива.

Фото: Piter.TV