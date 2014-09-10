В Петербурге инклюзивный театр "Светлячки" представит премьеру спектакля "32 солнца Агнии Барто"

В Петербурге готовится премьера инклюзивного спектакля "32 солнца Агнии Барто" (6+), который представит детский театр "Светлячки". Показы для семейного просмотра состоятся 3 и 16 мая на сцене Красногвардейского центра культуры.

Эта постановка является частью проекта "Детский мир глазами Агнии Барто", реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В спектакле заняты сами юные артисты — дети и молодые взрослые с особенностями здоровья.

В процессе подготовки, с февраля по апрель, участники творческой лаборатории изучали дневники и стихи знаменитой поэтессы, создавая собственную интерпретацию произведений под руководством режиссера-постановщика Ольги Турик. Театр отмечает, что подобные проекты способствуют развитию талантов детей, помогают им преодолевать социальные барьеры и меняют общественное восприятие, борясь с социальной изоляцией.

Спектакль "32 солнца Агнии Барто" - это недетское исследование, проведенное детьми, спектакль - рассуждение о мечте, о любви и многом другом, созданный на основе писем, которые писали дети Агнии Львовне и дневниковых записей самих артистов проекта. Спектакль ответит на важные вопросы: о чем мечтали дети раньше, о чем они мечтают сейчас, и есть ли что-то общее с мальчишками и девчонками, которые жили более пятидесяти лет назад. Ольга Турик, режиссер-постановщик

Фото: Пресс-служба инклюзивного театра "Светлячки"