1,6 тыс. км региональных туристических дорог приведут в порядок в этом году 

Работа ведется по нацпроекту.

В этом году приведут в порядок 1,6 тыс. км региональных и местных дорог, которыми пользуются туристы. Речь идет о маршрутах к памятникам архитектуры, достопримечательностям и святыням в разных регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтодора.

Так, по данным ведомства, в России растет интерес к путешествиям внутри страны, в частности, на автомобиле. Число туристических поездок по стране за январь и февраль этого года увеличилось на 2,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2026 году планируем привести в нормативное состояние более 340 таких участков на региональных и местных дорогах. Благодаря этой масштабной работе формируются новые туристические маршруты, возобновляются некогда популярные и развиваются существующие. Марат Хуснуллин, заместитель Председателя Правительства РФ

Кроме того, отмечается, что развитие дорог даст импульс для развития малого и среднего предпринимательства, а также рост благосостояния населения. Растет количество гостевых домов и фермерских хозяйств.

