1,6 тыс. км региональных туристических дорог приведут в порядок в этом году 
Сегодня, 16:37
Работа ведется по нацпроекту. 

В этом году приведут в порядок 1,6 тыс. км региональных и местных дорог, которыми пользуются туристы. Речь идет о маршрутах к памятникам архитектуры, достопримечательностям и святыням в разных регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтодора.

Так, по данным ведомства, в России растет интерес к путешествиям внутри страны, в частности, на автомобиле. Число туристических поездок по стране за январь и февраль этого года увеличилось на 2,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

В 2026 году планируем привести в нормативное состояние более 340 таких участков на региональных и местных дорогах. Благодаря этой масштабной работе формируются новые туристические маршруты, возобновляются некогда популярные и развиваются существующие.

Марат Хуснуллин, заместитель Председателя Правительства РФ 

Кроме того, отмечается, что развитие дорог даст импульс для развития малого и среднего предпринимательства, а также рост благосостояния населения. Растет количество гостевых домов и фермерских хозяйств. 

Ранее сообщалось, что благодаря курортному сбору Петербург заработал 776 млн рублей. 

Фото: пресс-служба Росавтодор

