Челябинские приставы нашли у посетителя суда наркотики
Сегодня, 16:55
41
Сегодня, 16:55

Челябинские приставы нашли у посетителя суда наркотики

Вещество он прятал в чехле от очков.

Мужчина в Челябинске пытался пронести в здание суда наркотическую смесь. Ее обнаружили приставы на входе во время осмотра. Об этом сообщает Федеральная служба судебных приставов. 

Запрещенное вещество, предположительно, наркотическую смесь нарушитель нес с собой в пластиковом контейнере. Он лежал у него в футляре от очков. На вопрос про емкость мужчина "сразу попытался ее спрятать и занервничал". В результате контейнер сотрудники ведомства изъяли. 

На место вызвали полицию, а вещество отправили на экспертизу. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали жителя ближнего зарубежья, который был в межгосударственном розыске. На кадрах видно, как он пытается пройти на территорию Балтийского вокзала. В стране он находился с поддельными документами. Решается вопрос о его возвращении на родину. 

Фото: Freepik, пресс-служба ФССП

