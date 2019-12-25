Челябинские приставы нашли у посетителя суда наркотики

Мужчина в Челябинске пытался пронести в здание суда наркотическую смесь. Ее обнаружили приставы на входе во время осмотра. Об этом сообщает Федеральная служба судебных приставов.

Запрещенное вещество, предположительно, наркотическую смесь нарушитель нес с собой в пластиковом контейнере. Он лежал у него в футляре от очков. На вопрос про емкость мужчина "сразу попытался ее спрятать и занервничал". В результате контейнер сотрудники ведомства изъяли.

На место вызвали полицию, а вещество отправили на экспертизу. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

