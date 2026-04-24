Видео: в СПб поймали жителя ближнего зарубежья, который был в межгосударственном розыске

Он пользовался поддельными документами – паспортом и правами.

Петербургские полицейские поймали 30-летнего жителя ближнего зарубежья, который находился в межгосударственном розыске. Мужчина скрывался от правоохранительных органов родного края с 2019 года за хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает в МАКС пресс-служба МВД РФ.

В распоряжении Piter.tv появились кадры, как задержанный пытается пройти через пункт пропуска на территории Балтийского вокзала в Петербурге. Установлено, что для нахождения в стране он использовал поддельные паспорт гражданина России и водительское удостоверение. Фигуранта задержали и доставили в дежурную часть транспортной полиции.

В ближайшее время будет решаться вопрос о его экстрадиции. Сейчас он находится под стражей. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 327 УК РФ. Самое строгое наказание по такому преступлению – лишение свободы на срок до одного года.

Ранее сообщалось, что полицейские в Крыму поймали пьяного водителя, который устроил погоню. ДПС удалось задержать 21-летнего местного жителя без прав.

Видео: МАКС / МВД РФ