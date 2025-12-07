Петербургское кафе обвинило дуэт Dabro в краже логотипа

Конфликт между стритфуд-точкой и популярной казанской группой дошел до суда. Заведению пришлось сменить название из-за схожести обозначений.

Петербургское кафе обвинило популярную казанскую группу Dabro в краже логотипа и товарного знака. Сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Спор между заведением и музыкантами дошел до суда, в результате чего точке общепита пришлось сменить вывеску.

Конфликт начался после того, как в 2018 году ООО "ДА БРО" зарегистрировало товарный знак DaBro для своей стритфуд-точки. Однако спустя пять лет участник дуэта Михаил Засидкевич обратился в Роспатент и сумел доказать, что к моменту открытия заведения группа уже была широко известна. Несмотря на то, что логотип Dabro музыканты зарегистрировали только в 2020 году, патентное ведомство аннулировало право на знак у заведения из-за схожести обозначений.

Владелец кафе попытался оспорить решение в суде, предоставив заключение лингвиста, однако проиграл дело. Предприниматель утверждает, что логотип был создан в 2017 году его знакомым художником. Он также заявляет, что братья Засидкевичи сначала просили передать им права на знак, а после отказа якобы присвоили его. В настоящее время заведение подало кассационную жалобу.

