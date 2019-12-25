Цены в петербургском общепите в 2026 году могут подскочить на 40%

Эксперты прогнозируют рестораторам жесткую перестройку из-за удорожания продуктов и логистики.

Ресторанный рынок Петербурга ожидает новый виток роста цен в 2026 году: стоимость блюд может увеличиться на 30–40 %. Такой прогноз озвучили эксперты отрасли, опрошенные "Деловым Петербургом".

Одним из наиболее пострадавших сегментов эксперты называют японскую кухню. Игорь Кузьмин, чье мнение приводит издание, отмечает, что в 2026 году этот сектор ждет судьба, постигшая почти весь ресторанный рынок в 2025-м. Если в среднем ценовом сегменте ситуация грозит закрытиями и нервозностью, то в премиальном и супер-премиальном сегментах произойдет тихая, но жесткая перестройка. Количество ошибочных и просто "симпатичных" проектов сократится.

Причина удорожания кроется в высокой доле импортных и чувствительных к курсам валют компонентов. В случае с японской кухней это рыба, морепродукты, водоросли нори, рис, соусы, имбирь, васаби и качественная упаковка. Сказывается также рост логистических расходов, общая инфляция и другие факторы. Тенденция к удорожанию подтверждается и официальной статистикой. По данным Петростата, в декабре 2025 года средний чек на ужин в ресторане в расчете на одного человека достиг 4137,2 руб. За год этот показатель вырос более чем на 13 %.

Сложности коснутся не только Петербурга. В регионах с более низкими зарплатами заведениям общепита придется сокращать линейку блюд, убирая из меню дорогостоящие позиции. Эксперты полагают, что единственными действенными инструментами для рестораторов в ближайший год останутся уменьшение порций и дальнейшее повышение цен.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцы заметили ощутимый рост цен на продукты.

Фото: Piter.TV