Петербуржцы заметили ощутимый рост цен на продукты

И бытовые товары в городе.

По данным отчета Петростата, стоимость продовольственных товаров в Петербурге за девять месяцев 2025 года увеличилась на 1,7 процента, а в Ленинградской области рост составил 4,2 процента. Существенное удорожание зафиксировано на натуральный кофе, цены на который выросли на 28,9 процента в Петербурге и на 23,5 процента в регионе, передает КП-Петербург.

Повышение стоимости также затронуло мороженую рыбу, где изменение составило 19,5 процента в городе и 20,4 процента в Ленобласти. Шоколад подорожал на 14,2 процента и 24,4 процента соответственно, а мясной фарш – на 12,5 процента в Петербурге и 7,3 процента в области.

В документе отмечается: "Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в сентябре в Петербурге достигла 28,8 тысячи рублей, в Ленинградской области – 25,1 тысячи рублей. Сравнение с декабрем 2024 года показывает увеличение на 6,5 процента и 6,9 процента соответственно".

Рост цен заметен и в сегменте непродовольственных товаров. Газеты и журналы в Петербурге подорожали на 12,6 процента, канцелярские товары – на 11,6 процента, медикаменты – на 7,3 процента. Аналогичная динамика отмечена и на территории Ленобласти.

Ранее мы сообщали, что за сентябрь в Петербурге зафиксировано подорожание некоторых овощей и фруктов.

