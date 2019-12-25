За сентябрь в Петербурге зафиксировано подорожание некоторых овощей и фруктов

Средняя стоимость помидоров в Северной столице за месяц увеличилась на 21%, составив 209,6 рубля за кг.

В сентябре текущего года в Петербурге сильнее всего подорожали бананы и помидоры, кроме того, выросли цены на мясные изделия. Об этом информирует spb.aif.ru.

Средняя стоимость помидоров в Северной столице за месяц увеличилась на 21%, составив 209,6 рубля за кг. По сравнению с сентябрем прошлого года, помидоры стали дороже на 10%.

Также поднялся и ценник на бананы. Данные Петростата свидетельствуют, что в сентябре 2024 года они были доступнее на 9%. Однако за год цена на бананы поднялась на 13%, достигнув 144,7 рубля за килограмм.

Цены выросли и на мясо с птицами — на 1,6%, а крупы и бобовые подорожали на 2%. При этом отдельные продукты подешевели. Значительнее всего упала стоимость моркови — на 20,3%, она теперь стоит 43,73 рубля за килограмм. Стала доступнее и капуста, потеряв в цене 20% и достигнув стоимости в 30,3 рубля за килограмм.

