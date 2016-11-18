Стало известно, какие продукты чаще всего покупали петербуржцы в 2024 году

Данные основаны на статистике, предоставленной Петростатом.

Депутат петербургского Законодательного собрания Андрей Рябоконь поделился информацией о наиболее популярных продуктах питания среди жителей города в 2024 году. Данные основаны на статистике, предоставленной Петростатом, и опубликованы 16 октября в Telegram-канале депутата.

Согласно представленным сведениям, чаще всего петербуржцы покупали молочные продукты и яйца массой 301 кг и в количестве 249 шт. соответственно. Овощи (108 кг), мясо (98 кг), рыба (16 кг), а также сладкая продукция и сахар (22 кг) составили основную долю покупок для ежедневных приёмов пищи.

Самым затратным продуктом, по словам Рябоконя, оказалось мясо. Среднемесячный расход на мясные изделия составлял 3,9 тыс. рублей, второе место заняли молочные товары стоимостью 2,4 тыс. рублей, третье — хлебобулочные изделия ценой в 1,9 тыс. рублей, четвёртое — овощные культуры, покупка которых обходилась примерно в 1,5 тыс. рублей.

Ранее Петростат подсчитал, как менялись цены в Петербурге и Ленобласти в течение года.

Фото: Piter.TV