Отпевание Сергея Стадлера пройдет в Исаакиевском соборе 26 апреля

Церемония прощания с народным артистом России, художественным руководителем и главным дирижером Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергеем Стадлером состоится в воскресенье, 26 апреля.

По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, отпевание маэстро пройдет в Исаакиевском соборе. Вход для желающих будет организован со стороны Невы, начало богослужения в 10:30. В полдень, после выстрела с Нарышкина бастиона, в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости начнется гражданская панихида. Она продлится до 14:00.

Сергей Валентинович Стадлер будет похоронен на Смоленском кладбище. Траурная церемония погребения начнется в 15:00. Напомним, музыкант ушел из жизни 20 апреля 2026 года.

Ранее Piter.TV сообщал, что умер основатель группы Dschinghis Khan и автор хита Moskau.

