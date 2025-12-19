Спор за парковку обернулся угрозами с гранатой в Петербурге

На улице Чугунной задержали мужчину с макетом гранаты.

В Калининском районе Санкт-Петербурга произошел дорожный конфликт, переросший в уголовное разбирательство. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, в полицию обратился 44-летний мужчина. Он заявил, что неизвестный во время спора из-за парковочного места угрожал ему предметом, внешне напоминающим гранату. Сотрудники полиции оперативно задержали 42-летнего неработающего местного жителя. По предварительным данным, в ходе ссоры он достал макет учебной гранаты, однако оппонент сумел выхватить его из рук. Задержанного доставили в отдел полиции. Проведенная экспертиза установила, что изъятый предмет является учебно-тренировочным макетом и не представляет опасности. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу